Ukrayna Savaşı 'NATO' sınırında: Karşılıklı açıklamalar

Polonya’da Ukrayna sınırına yakın bir kasabaya 2 Rus füzesinin düştüğü yönündeki iddialar henüz teyit edilemezken, Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Rusya iddiaları provokasyon olarak değerlendirdi ve düşen füzenin kendilerine ait olmadığını savundu. Ukrayna Genelkurmay Başkanı "Rus saldırılarının Ukrayna ile sınırlı kalmayacağını daha önce söylemiştik." açıklaması yaptı.

'Varsayımlara girmek istemiyorum'

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder düzenlediği basın toplantısında, "Polonya'da Ukrayna sınırına yakın bir bölgeyi iki Rus füzesinin vurduğuna dair basında çıkan haberlerin farkındayız. Size şu anda bu haberleri doğrulayacak herhangi bir bilgimiz olmadığını ve bunu daha ayrıntılı olarak araştırdığımızı söyleyebilirim. Bu yüzden spekülasyon yapmak veya varsayımlara girmek istemiyorum” dedi.

Ryder ayrıca, ABD'nin "NATO topraklarının her karışını savunacağını" vurguladı.

İki kişi hayatını kaybetti

Polonya medyasında yer alan haberlere göre, bölgede şiddetli bir patlama yaşandı.

Ülkenin Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir yerden düşen füze nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti.

Hükümet sözcüsü Piotr Müller, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başbakan Morawiecki, Ulusal Güvenlik Komitesi'ni acil olarak toplantıya çağırdı." ifadesini kullandı.

Müller, toplantının detaylarına ilişkin bilgi paylaşmadı.

Rusya: Provokasyon

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan "Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur" açıklaması geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "O bölgeye saldırmadık. Orada herhangi bir hedef belirlemedik. Füze parçalarının bizimle alakası yok." denildi.

Letonya ve Estonya'dan açıklama

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Rus füzelerinin NATO üyesi Polonya'yı vurduğunu belirterek, "Bu, olayları tırmandıran tehlikeli bir adım. Müttefikimiz Polonya ile tam dayanışma içindeyiz" dedi.

Rinkevics, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Polonya'nın Ukrayna sınırındaki köyü "Rus" füzelerinin vurduğunu öne sürdü.

Polonya tarafından uygun görülen her türlü eylemi destekleyeceklerinin altını çizen Rinkevics, "Bu, olayları tırmandıran tehlikeli bir adım. Müttefikimiz Polonya ile tam dayanışma içindeyiz. Rusya tüm sonuçların sorumluluğunu üstlenecek" ifadelerini kullandı.

Estonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da "Polonya'dan gelen son haberler çok endişe verici. Polonya ve diğer müttefiklerle yakın istişarelerde bulunuyoruz. Estonya, NATO topraklarının her karışını savunmaya hazır. Yakın müttefikimiz Polonya ile tam dayanışma içindeyiz" ifadelerine yer verildi.