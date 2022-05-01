Zelenskiy: Azovstal'dan 100 kişilik ilk grup ayrıldı

Ukrayna tarafından yapılan açıklamada Rusya'nın kuşatması altında bulunan Azovstal çelik fabrikasından bugün içerisinde 100 kişilik ilk grubun ayrıldığı duyuruldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Azovstal'dan sivillerin tahliyesi başladı. Yaklaşık 100 kişiden oluşan ilk grup şimdiden güvenli bölgeye gitmekte. Yarın onlarla Zaporijya'da buluşacağız. Ekibimize minnettarız! Şimdi [ekibimiz] Birleşmiş Milletler ile birlikte diğer sivillerin tesisten tahliyesi üzerinde çalışıyorlar" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından gün içerisinde yapılan açıklamadaysa 46 sivilin fabrikadan tahliye edildiği açıklanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy cuma günü yaptığı açıklamada Azovstal fabrikasından tahliyelerin planlandığını ve operasyonun başlayacağını belirtmişti. Azovstal fabrikasında sadece siviller değil, Ukraynalı Azak Taburu'nun askerleri de bulunmakta.