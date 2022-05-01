Kuşatma altındaki Azovstal fabrikasından onlarca sivil tahliye edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Cumartesi günü Mariupol'daki Azovstal fabrikasının bitişiğindeki konut binalarından 46 sivilin tahliye edildiğini söyledi. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "30 Nisan'da ateşkesin sağlanması ve insani koridorun açılması nedeniyle iki grup sivil Azovstal çelik fabrikasının topraklarına bitişik konut binalarını terk etti" denildi.

25 yerel sakinin gün içinde siteden ayrıldığını ve 21 kişinin daha sonra ayrıldığını belirtti.

Öte yandan TASS bugün içinde Mariupol Azovstal fabrikasının topraklarından 8'i çocuk 40 sivilin daha tahliye edildiğini bildirdi.

Azovstal'daki silahlı militanların varlığıysa sürüyor. Rusya militanların tahliyesinin ancak silah bırakıp teslim olmaları durumunda olabileceğini belirtmişti.