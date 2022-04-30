Mariupol'daki Ukraynalı komutan Erdoğan'a seslendi: Bizi çıkarmak için her şeyi yapın

Karadeniz liman kenti Mariupol'deki Azovstal çelik fabrikasında Neo-Nazi Azov tugaylarıyla birlikte kalan Ukrayna'nın 36. Deniz Piyadeleri Tugayı'nın komutanı Habertürk TV'ye verdiği demeçte AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "Mariupol garnizonunu Türkiye'ye götürmek için mümkün olan her şeyi yapmaya" ve "güvenlik garantileri" sağlamaya çağırdı.

Deniz piyadelerinin komutanı 65 gün boyunca Rus kuvvetleriyle savaştıktan sonra birliklerinin "çok zor" durumda olduğunu söyleyerek 600 kadar yaralı askerle birlikte kaldıklarını söyledi.

Öte yandan Türkiye'den bu taleplere ilişkin herhangi bir resmi cevap gelmedi.