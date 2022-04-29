Ukrayna: Azovstal'daki sivillerin tahliyesi için bugün operasyon planlanıyor

Rusya'nın kontrolüne geçen Ukrayna'nın Mariupol kentinde kuşatma altındaki Azovstal demir çelik fabrikasında Ukraynalı Azov Taburu askerlerinin yanı sıra siviller de bulunuyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in ofisinden yapılan açıklamada "Sivilleri fabrikadan çıkarmak için bugün bir operasyon planlanıyor" denildi. Açıklamada planla ilgili bir ayrıntıya yer verilmedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de Kiev'de dün Zelenskiy ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Azovstal fabrikasının tahliyesi için yoğun görüşmeler yapıldığını söyledi.

Guterres Salı günü Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüştü. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephen Dujarric, Guterres ve Putin'in Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin Mariupol'daki Azovstal demir çelik fabrikasındaki sivillerin tahliye çalışmalarına müdahil olmasında "prensip olarak" anlaştıklarını açıklamıştı. Konuyla ilgili Rusya Savunma Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin görüşmelere başlayacağı belirtilmişti.