CNN duyurdu: 22 yaşındaki ABD'li paralı asker Ukrayna'da öldürüldü

ABD vatandaşı Willy Joseph Cancel, Ukrayna'da Ukrayna kuvvetleriyle birlikte savaşırken öldürüldü, Cancel'ın ailesi olayı CNN'e doğruladı.

22 yaşındaki Cancel, ABD'de özel bir askeri müteahhitlik şirketinde çalışıyordu.

Cancel'ın annesi Rebecca Cabrera CNN'e verdiği demeçte, şirketin onu Ukrayna'ya gönderdiğini ve orada savaşırken kendisine ödeme yapıldığını söyledi.

Annesine göre, eski bir ABD denizcisi olan Cancel, Ukrayna'da savaş patlak vermeden kısa bir süre önce Tennessee'de ıslah memuru olarak tam zamanlı işinin yanı sıra özel askeri müteahhitlik şirketinde çalışmak üzere kaydoldu. Cabrera'ya göre, savaş başladığında şirket Ukrayna'da savaşmak için isimler arıyordu ve Cancel da gitmeyi kabul etti.

Cabrera, "Ukrayna'nın ne için savaştığına inandığı için oraya gitmek istedi" derken, "Belki de Amerikan askerlerimizin buna karışması gerekiyordu" ifadesini kullandı.