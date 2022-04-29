İçkiye ilk zam geldi, liste paylaşıldı

Pernod Ricard Türkiye grubu viski, votka, cin ve romlara zam yaptığını duyurdu. Bu zammı diğer içki gruplarının da takip etmesi bekleniyor.

Haber Merkezi

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, içkiye gelen ilk zammın listesini paylaştı, bu zammın devam edeceğini dile getirdi.

Pernod Ricard Türkiye grubunun yaptığı zamlar şöyle:

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