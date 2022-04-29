Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, içkiye gelen ilk zammın listesini paylaştı, bu zammın devam edeceğini dile getirdi.
Pernod Ricard Türkiye grubunun yaptığı zamlar şöyle:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Aslı İnanmışık
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İçkiye ilk zam geldi, liste paylaşıldı
Pernod Ricard Türkiye grubu viski, votka, cin ve romlara zam yaptığını duyurdu. Bu zammı diğer içki gruplarının da takip etmesi bekleniyor.
Haber Merkezi
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, içkiye gelen ilk zammın listesini paylaştı, bu zammın devam edeceğini dile getirdi.
Pernod Ricard Türkiye grubunun yaptığı zamlar şöyle: