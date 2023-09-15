Zelenskiy ABD'ye gidiyor: Beyaz Saray ve ABD Kongresi'ni ziyaret edecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy'nin Beyaz Saray ve ABD Kongresi'ni ziyaret edeceği bildirildi.

İsminin verilmesini istemeyen ABD yetkilileri, Zelenskiy ziyaretinin gelecek hafta New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılımının ardından gerçekleşeceğini aktardı. Zelenskiy'nin ABD Başkanı Joe Biden ile gelecek hafta perşembe günü Beyaz Saray'da bir araya geleceği ifade edildi.

Kongre'de ilave yardım tartışması devam ediyor

ABD Kongresi'nde Ukrayna'ya ilave 21 milyar dolarlık yardım tartışması devam edereken, Zelenskiy, Kongre'ye de ziyaret gerçekleştirecek. Kongre'deki bazı Cumhuriyetçiler, Ukrayna'ya yardımların sonlandırılması ve federal bütçede harcama kesintisine gidilmesi gerektiğini savunuyor.

Zelenskiy, Aralık 2022'de Washington'a düzenlediği ziyarette Kongre'ye hitap etmiş, ABD'nin Ukrayna'ya yardımlarının "bağış" olmadığını, "küresel güvenlik ve demokrasiye" yatırım olduğunu söylemişti. (AA)