ABD Ukrayna'ya seyreltilmiş uranyum mermileri gönderiyor: 'Abrams tanklarında kullanılacak'

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Ukrayna'ya vereceği seyreltilmiş uranyum mermilerinin, Abrams tanklarında kullanılacağı bildirildi.

Pentagon, Ukrayna'ya 175 milyon dolarlık "savunma" yardımının içeriğini "ilave hava savunma teçhizatı, topçu mühimmatı, seyreltilmiş uranyum mermileri dahil olmak üzere tanksavar silahları ve diğer teçhizat" olarak açıkladı.

Seyreltilmiş uranyum mermilerinin, ABD'nin Ukrayna'ya tedarik edeceği 31 M1 Abrams tankı için olduğu kaydedildi.

Blinken'dan Ukrayna'ya sürpriz ziyaret

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya dün yaptığı sürpriz ziyaretinde Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Başbakan Denis Şmıgal ve Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile bir araya gelmişti.

Ziyaretinde Blinken, Ukrayna'ya 175 milyon dolarlık "savunma" yardımını da kapsayan 1 milyar dolarlık yeni yardım paketini açıklamış ve Ukrayna'nın Rusya'ya karşı saldırısında son haftalarda ilerleme olduğunu söylemişti.

İngiltere de daha önce Ukrayna'ya seyreltilmiş uranyumlu mühimmat yollamıştı.



