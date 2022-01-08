Zelenskiy, ABD Kongresi'nden Nord Stream 2'ye yaptırım getirmesini istedi

Ukrayna Cumhurbaşkaı Volodimir Zelenskiy, ABD'li senatörleri Beyaz Saray'ın Kuzey Akım 2 (Nord Stream 2) boru hattına yaptırım uygulanmasını öngören bir yasa tasarısını geçirmeye çağırdı.

Zelenskiy, "Ukrayna, ABD Senatosundaki tüm arkadaşlarından Avrupa'nın enerji güvenliğini korumaya yönelik yasayı desteklemelerini istiyor" dedi.

Rusya ve Almanya'nın ortak projesi olarak hazırlaman boru hattı, Avrupa'ya gaz akışını kolaylaştırmak amacıyla inşa edilirken Ukrayna ve ABD'li yetkililer bunun "politik bir silah olacağını" savunuyor.

Boru hattına yaptırım getirilmesini öngören yasa tasarısı Cumhuriyetçi Partili Senatör Ted Cruz tarafından sunuldu, ancak henüz üst meclis tarafından onaylanmadı.

Zelenskiy ayrıca tasarı için Ted Cruz ve Demokrat Partili Chuck Schumer'e teşekkür etti. Oylamanın 14 Ocak'ta yapılacağı bildiriliyor, ancak Politico'da yayınlanan bir habere göre Senato'nun onayından geçme şansı zayıf. Politico'nun kaynakları, daha önce fikre destek veren Demokratların bu hafta başlarında tutumlarını değiştirdiğini ifade etti.