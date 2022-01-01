Biden, Rusya-ABD görüşmeleri öncesinde Zelenskiy'le görüşecek

Beyaz Saray'dan bir yetkili, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'le Pazar günü görüşeceğini söyledi.

Basın toplantısında yetkili, “Başkan Biden, Pazar günü Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği yeniden teyit etmek, Rusya'nın Ukrayna sınırlarına askeri yığılması konusunu görüşmek ve ülkedeki durumun gerginliğini azaltmak için yaklaşan diplomatik anlaşma hazırlıklarını gözden geçirmek için telefonla görüşmeyi planlıyor" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. Putin, Biden'i Ukrayna krizi nedeniyle Moskova'ya karşı yeni yaptırımların diplomatik ilişkileri koparabilecek "devasa bir hata" olacağı konusunda uyadı. Bu ayın sonlarında, Rus ve ABD'li yetkililer mevcut krizi yatıştırmak amacıyla Cenevre'de müzakerelere başlayacak.

Cuma günü, Biden gazetecilere verdiği demeçte, Başkan Putin'e, "herhangi bir hamle yaparsa, Ukrayna'ya girerse, ciddi yaptırları olacağını açıkça belirttiğini" söyledi.

Biden ayrıca Avrupa'da askeri yığılmayı arttıracağına ilişkin sinyal vererek "NATO müttefiklerimizle birlikte Avrupa'daki varlığımızı artıracağız ve bunun için ödenmesi gereken ağır bir bedel olacak" dedi.