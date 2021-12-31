Kremlin: Biden Ukrayna'ya saldırı silahı yollamayacağına dair söz verdi

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ABD Devlet Başkanı Joe Biden arasında yapılan telefon görüşmesinin 50 dakika sürdüğü ve bu görüşmeden "memnun kalındığı" söylendi. Ancak Kremlin ABD'yi daha fazla yaptırıma başvurmama konusunda uyardı.

Dün ikili arasındaki görüşmelerden sonra yayınlanan açıklamada Kremlin, ABD Başkanı'nın Ukrayna'ya saldırı silahları tedarik etmeme taahhüdünde bulunduğunu açıkladı.

Kremlin'in Dış politika Danışmanı Yuri Uşakov basına verdiği demeçte, "Biden, ABD'nin Ukrayna'ya saldırı silahları yerleştirme niyetinde olmadığını açıkça belirtti" derken Putin'in Batı'yla yapılacak herhangi bir potansiyel anlaşmanın yasal olarak bağlayıcı garantiler içermesi gerektiğini vurguladığı ve Biden'ın bu talebi "oldukça ciddiye almış" göründüğünü kaydetti.

50 dakikalık görüşme sırasında Putin, Rusya'nın NATO'nun doğuya doğru genişlemesini durdurmayı öngören güvenlik gereksinimlerinin ana ilkelerini bir kez daha tekrar etti.

Öte yandan Beyaz Saray, ABD liderinin Putin'le görüşmesi sırasında herhangi bir taahhütte bulunduğunu doğrulamayı reddetti.

Görüşmenin ardından Beyaz Saray'dan gelen açıklamda "Sonuç çıkarmayacağız ve kesinlikle bu görüşmeden niyetlere dair herhangi bir beyan verilmedi. Ancak, ne olursa olsun, odak noktamız gerçekten eylemler ve göstergeler üzerinde, bu noktada laflarla ilgilenmiyoruz" denildi.

Kremlin, güvenlik görüşmelerinin üç formatta gerçekleştirileceğini açıkladı:

Cenevre'de Moskova ve Washington arasında,

Brüksel'de Rusya-NATO düzeyinde,

Viyana'da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nda.

İkili görüşmeler 9 Ocak'ta başlayacak.

Beyaz Saray'ın açıklamasındaysa, "Biden, Putin ile görüşmesinde Rusya'nın Ukrayna'daki gerilimi azaltması konusunda ısrarcı oldu, Rusya'nın [Ukrayna'yı] işgal etmesi durumunda ABD ve müttefiklerinin karşılık vereceğini belirtti" denildi.