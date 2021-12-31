Ukrayna'da yerel yönetim Nazi işbirlikçisi Bandera'nın posterini astı

Ukrayna'nın Ternopol kentindeki yerel yönetim, Stepan Bandera'nın resmini taşıyan dev bir pankartı resmi binadan bir neo-Nazi marşı eşliğinde sallandırdı.

Bandera II. Dünya Savaşı sırasında Alman işgalcilerle işbirliği yaparken yönettiği OUN adlı çete Nazi kontrolü altındaki topraklarda pogromlar düzenlemişti.

Konuya ilişkin Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın, "Batılı hayırseverlerin emriyle" en korkunç tezahüründe neo-Nazizm'in yeniden canlandırdığını ve propagandasını yaptığını söyledi.

Zaharova, Ukrayna Hükümeti'nin bu propagandayı kurumsal olarak nüfusuna dayattığını söylerken "Görünüşe göre, ulusal ve yerel yetkililerin, Nazi kahramanlarının kendi nüfusu üzerinde uygulanması konusunda belirli talimatları var" dedi.

Ukrayna yöneticilerinin adımlarının "büyük ölçüde tarihlerini bilen Ukraynalıların iradesine karşı yapıldığını" söyleyen Zaharova "Ancak bu tarih şu anda yeniden yazılıyor, insanlar farklı değerler ve tarihi olayların yorumlarıyla aşılanıyor." dedi.

Stepan Bandera imajını taşıyan dev pankarta atıfla Zaharova şunları kaydetti:

"Süreklilik çarpıcı. Sancak, Üçüncü Reich [Nazi Almanyası] görsel stiline tamamen uygun olarak kırmızı, siyah ve beyaz olarak yapıldı."