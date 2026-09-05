Zelenskiy: ABD heyetinin ziyareti süresince Moskova'ya saldırmayacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcilerinin ziyareti nedeniyle Moskova'ya saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı.

Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'in bugün Rusya'da müzakerelere başladığını belirtti.

Zelenskiy, "Müzakere sürecine dahil olan kentlere yönelik hava saldırılarına ara verilmesi rejimine uymaya hazırız. Bugün, yarın ve pazartesi Moskova'ya yönelik saldırılardan kaçınacağız. Rusların da Kiev'e yönelik saldırılardan kaçınmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın diplomatik alanda da "yüzde 100 güçlü ve etkili" olması gerektiğini söyleyen Zelenskiy, ABD heyetinin katılımıyla yarın Kiev'de gerçekleştirilecek diplomatik temasların planının onaylandığını bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de ABD'li temsilcilerin ziyareti kapsamında Rus ordusuna üç gün boyunca Kiev'e saldırmama talimatı vermişti.

İktidarın sansür kararı sonrası açtığımız yeni X hesabımızı https://x.com/soLHaber2026 adresinden takip edebilirsiniz. Bu saldırılara boyun eğmeyeceğiz. Yanımızda olmak, desteğinizi sunmak için soL'a abone olun.

'Gelecek hafta operasyonumuzu yeniden uyarlayacağız'

Zelenskiy, Rusya'nın dün gece saatlerinde Kiev ve Borispol'deki havalimanlarına saldırılar düzenlediği bilgisini vererek, bu saldırıların "uzun bir aradan sonra ilk kez kasıtlı" şekilde gerçekleştirildiğini savunmuştu.

Bu saldırıların, Ukrayna'ya gelecek ABD'li temsilcilerin Kiev veya Borispol havalimanına iniş yapma ihtimaline ilişkin düzenlendiğini ileri süren Zelenskiy, "Amerikan diplomasisine karşı Rus-İran Şahedleri" demişti.

Rusya'nın bu hamlesini not ettiklerini belirten Zelenskiy, "Gelecek hafta insansız hava araçları ve füzelerin gökyüzündeki varlığı nedeniyle tehlikeli hale gelen Rus hava sahasına yönelik operasyonumuzu buna göre yeniden uyarlayacağız" ifadesini kullanmıştı.

Zelenskiy, Ukrayna tarafından diplomasiye yönelik herhangi bir tehdit bulunmadığını ve bulunmayacağını öne sürerek, "Ukrayna, barışı yakınlaştırmakla ilgileniyor. Rusya, yaptıklarından sorumlu olacak" demişti.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.