Zehra Taşkesenlioğlu açıkladı: 'Evlendikten sonra kasa yaptırdı'

THK Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında “mal varlığını aklama” suçundan açılan davanın iddianamesinde, Zehra Taşkesenlioğlu’nun dikkat çekici bir ifadesi yer aldı.

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, Taşkesenlioğlu ifadesinde, “Ben Ünsal Ban ile evlendiğimde, bana tam rakamları vermemek kaydı ile ‘2 milyon 500 bin lira nakit param ve Amerika’daki bir hesabımda 3-5 kilo civarında altınım, Gölbaşı Kızılcaşar mahallesinde dubleks evim var. Bunun dışında başka bir mal varlığım yok’ demişti. Evlendiğimiz zaman yalnızca Hacı Bayram Veli Üniversitesinde hoca iken bir süre sonra nedense Next Level’daki bir ofiste bir kasa yaptırdığını öğrendim. Bana evlenmeden önce anlattığı malvarlığı ile bu durum birbiri ile çelişmektedir. Bu kasa araştırıldığında suçtan elde ettiği geliri saklamak maksadıyla yaptırdığı ortaya çıkacaktır” iddiasında bulundu.