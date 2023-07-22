Büyük depremleri 2 saat önce öngörmeye yarayabilecek bir sinyal keşfedildi

Fransa'nın Côte d'Azur üniversitesinden bilim insanları son 20 yıl içinde yapılmış 7'nin üzerindeki şiddette depremlere ait kayıtları bir arada analiz ettiler.

Science dergisinin aktardığı sonuçlara göre, bilim insanları, büyük depremlerden yaklaşık 2 saat önce faylarda hafif kaymalar başladığını keşfettiler.

Diğer yandan, çalışmayla ilgili Science dergisi muhabirlerine görüş bildiren başka deprem bilimciler, yapılan istatistiksel analizlerde eksikler olabileceği uyarısında bulundular.

Haberde, bu bulgunun deprem önlemek için yakın zamanda kullanılmayacağı da belirtildi. Bunun bir sebebinin, sinyalin yer hareketi ölçüm cihazlarının ancak çok yoğun kullanıldığı bölgelerde tespit edilebilir olmasının olduğu aktarıldı.

Bununla birlikte, bu yöntemle depremi öncesinde tahmin etmek için fayın ne yönde kırılacağının önceden bilinmesi gerektiğine işaret ediliyor. Buna göre, fayın ancak çok iyi modellenmiş olduğu yerlerde tahmin gerçekleşebilir.

Depremleri gerçekleşmeden önce tahmin etmek için bugün halen etkili bir yöntem yok. Günümüzde kullanılan yöntemler en fazla iki dakika öncesinde depremin olacağını öngörebiliyor.