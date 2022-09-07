Zehirlenmelerin yaşandığı Yuva köyü için verilen 'laboratuvar' önergesine ret

Bolu merkeze bağlı Yuva köyünde 1 kişinin öldüğü ve 141 kişinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurduğu olayla ilgili 1’i yoğun bakımda olmak üzere 10 kişinin tedavileri devam ediyor.

Zehirlenme vakalarının üzerinden 2 ay geçmesine rağmen yeni vakaların ortaya çıkmasıyla beraber İl Genel Meclisi'nin CHP'li üyeleri tarafından iki farklı önerge sunuldu. İki önerge de AKP ve MHP üyeleri tarafından reddedildi.

CHP Grup Başkanvekili Erhan Beykoz önergelerin reddedilmesine ilişkin basın açıklaması düzenledi.

Sundukları ilk önergeye ilişkin bilgi veren Beykoz, “Merkeze bağlı Yuva Köyü’müzde meydana gelen ve ne yazık ki 1 kişinin ölümü ile sonuçlanan zehirlenmelerin sebebini araştırmak için ağustos ayı toplantılarında Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak araştırma komisyonu kurulması için bir önerge vermiştik. Önergemiz AKP ve MHP oylarıyla reddedilmişti” dedi.

Laboratuvar 2004'te alınan kararla devredilmiş

İkinci önergenin de İl Özel İdaresine ait bir araştırma laboratuvarı kurulmasına yönelik olduğunu belirten Beykoz, “Zehirlenmelerin kaynağının köyümüzün, kullanmakta olduğu suların olabileceği düşüncesiyle diğer köylerin de böyle bir olay yaşamamaları adına işlerin daha hızlı ve sistematik bir şekilde yürümesi için Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak İl Özel İdaresi bünyesinde su tahlil ve analiz raporları kurulması için yeni bir önerge verdik. İl Özel İdaremiz 2004 yılına kadar su ve toprak analizlerini kendi laboratuvarında yapmaktaydı. 2004 yılında alınan bir karar ile laboratuvarlarımız İl Tarım Müdürlüğüne devredilmiş. Vermiş olduğumuz önerge Meclis Başkanı Yaşar Yüceer’in, böyle bir uygulamayı kanunen yapamayacağımızı ve başka illerde böyle bir çalışmanın yapılmadığı, tahlillerin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılmakta olduğu, gerekçesiyle önergemiz AKP ve MHP oylarıyla yeniden reddedildi” ifadelerini kullandı.

Laboratuvarların başka illerde faaliyette olduğunu ve kanuni yönden bir sorun olmadığını söyleyen Beykoz, “Yapmış olduğumuz araştırmalarda Zonguldak ve Elazığ gibi birçok ilimizde Su Tahlil ve Analiz raporlarının yapıldığını biliyoruz. Üstelik Elazığ’daki laboratuvarda bakteri analizinin yanı sıra arsenik tahlili de yapıldığını öğrendik. Meclis iddia ettiği gibi özel idare bünyesinde kurulması düşünülen laboratuvarın kanuni yönden de hiçbir engeli bulunmamaktadır” şeklinde konuştu.