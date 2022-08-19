Bolu'da zehirlenmelerin yaşandığı köyde yaşayanlar evlerini terk etti

Bolu'da, bir kişinin öldüğü 141 kişinin hastanelik olduğu zehirlenme olayının yaşandığı Yuva köyünde yurttaşlar evlerini terk etti.

Merkeze bağlı Yuva köyü Çaydurt Mahallesi'nde Kurban Bayramı ile birlikte başlayan zehirlenme vakalarında 1 kişi öldü, 141 kişi de hastanelerde tedaviye alındı. Halen tedavileri süren 4'ü yoğun bakımda, 17 kişinin durumlarının iyiye gittiği belirtildi.

Köyde bulunan su depolarında yapılan temizlik ve klorlama çalışmalarının ardından yurttaşların evlerine sular yeniden verilmeye başladı. Ancak buna rağmen şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmaması istendi. Yurttaşlar, içme suyu ihtiyacını dışarıdan getirilen hazır sularla karşılarken, diğer ihtiyaçlarında ise şebeke suyunu kullanıyor.

Köyde sessizlik hakim

DHA'nın haberine göre şebeke suyunu kullanma konusunda tedirginlik yaşayan yurttaşlar, yaylalarda ve şehir merkezlerinde bulunan evlerine gitti. Köyde kirada oturan vatandaşlar da başka bir yerde yeni ev arayışlarına başladı. Sessizliğin hakim olduğu köyde kalan yurttaşlar ise tekrar eski günlerine dönmeyi bekliyor.

'Suya dokunmaktan bile korkuyoruz'

Sudan zehirlendiği için kızı hastanede tedavi gören Metin Vazakoğlu, "Kızım da hasta. Ankara'da tedavisi devam ediyor. Diyalizden yeni çıktı. Normal servise alındı. Ben burada kirada oturuyorum. Uygun kiralı başka bir yerde ev bulabilirsem çıkacağım. Buradan gideceğim. Suları dışarıdan getiriyorum. Arabanın bagajına koyup götürüyorum o şekilde kullanıyoruz. Evde sular akıyor ama kullanmıyoruz. İnsan korkuyor artık. Suya bile dokunmaktan korkuyoruz. Neden zehirlenme olduğu belli değil. Kızım da ben de bütün aile olarak suyu kullanıyorduk. Bize bir şey olmadı, kızım rahatsızlandı. Bir sürü komşum hastalandı. Burada sadece evi olanlar kaldı ya da hastası olmayanlar kaldı. Geri kalanlar bıraktı burayı, gittiler. Evlerde kimse yok. Herkes komşusuna, akrabasına gitti. Çoluğunu çocuğunu akrabalarına bıraktı. Benim çocuğum ağabeyimde duruyor. Yaylalarda evi olanlar oraya gitti. Herkes tedirgin şu an. Suyu kullanmıyorum ben" diye konuştu.