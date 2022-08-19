VİDEO | Şifalı denilen su zehirli çıkmıştı: Bazı vatandaşlar 'inanmıyoruz' deyip uyarı yazısını söktüler

Rize Andon’daki ılıca suyundan Rize İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca analiz için 7 Haziran 2022 tarihinde alınan numune, ılıca suyunu içme suyu olarak tüketenlerin adeta kanseri ayağına çağırdığını ortaya çıkardı.

Ancak bölge halkından bazıları bu sonuçlara inanmayarak çeşmeye asılan uyarı levhasını söktü ve suyu içmeye devam etti.

VİDEO | Şifalı denilen su zehirli çıkmıştı: Bazı vatandaşlar 'inanmıyoruz' deyip uyarı yazısını söktülerhttps://t.co/PRQN7jnosl pic.twitter.com/bzZtm6K5Jj — soL Haber (@solhaberportali) August 19, 2022

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) içme suyunda izin verdiği arsenik sınır ölçüsü 10 mikrogram/litre iken Trabzon Halk Sağlığı Laboratuvarında analiz edilen Rize’nin Andon olarak bilinen Küçükçayır köyündeki ılıca suyunda arsenik oranı 27 kat fazla; 273,43 mikrogram/litre olarak ölçüldü.

Aynı kaynak suyunda 250 mikrogram/litre olması gereken sülfat oranı 496,37, sodyum oranı ise 200 mikrogram/litre olması gerekirken, 373,12, mangan oranı ise 50 olması gereken yerde 624,17 mikrogram/litre çıktı.

Andon ılıca suyunda ağır materyallerin çıkması nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü tarafından suyun bulunduğu alana içilmemesi yönünde uyarıcı tabela asılmıştı.