Zarara uğrattığı kuruma 7 yıl sonra genel müdür oldu

Çanakkale bölgesindeki iskeleler ve deniz ulaşımının özelleştirilerek Türkiye Denizcilik İşletmeleri’nden Çanakkale İl Özel İdaresi’ne devriyle 2006 yılında kurulan GESTAŞ’ta son yapılan atama dikkat çekti. T24'te yer alan habere göre, Çanakkale İl Özel İdaresi şirketi olan GESTAŞ’ta Sayıştay’ın denetim raporundan sonra görevden alınan Hasan Yürükçü, 7 yıl sonra yeniden GESTAŞ’da yeniden genel müdür olarak görev aldı.

Sayıştay’ın tespit ettiği usulsüzlüklerin ardından 2016 yılında GESTAŞ Genel Müdürlüğü görevine son verilen Hasan Yürükçü'nün 27 milyon dolarlık gemi kiralamasında, yönetim kurulu kararı bulunmaksızın, yüklenici firmaya imtiyaz tanıdığını ve kurumu zarara uğrattığı tespit etmişti. Ayrıca kurumun bir yılda 4 milyon 777 bin liralık temsil ve ağırlama harcaması da dikkat çekmişti.

Sayıştay raporunda İl Özel İdaresi Genel Sekreterinin de yakıt giderlerinin şirket tarafından karşılandığı belirtildi. Bu arada yakıt giderleri karşılanan Genel Sekreterin, bu dönem AKP’den Çanakkale Milletvekili seçilen Ayhan Gider olması da dikkat çekti. Rapora ayrıca birçok kişi ve kuruma ait aracın, hizmetlerden ücretsiz yararlandırıldığı ve kurumun 1 milyon 45 bin lira zarara uğratıldığı da tespit edildi.