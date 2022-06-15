Zamlardan sonra bu da oldu: Taksitle otobüs bileti

Emekçiler zamlar nedeniyle şehirlerarası seyahat bile edemez hale gelmişken, otobüs firmalarından durumu özetleyen bir açıklama geldi.

Yolcu biletleri için taksit seçeneğini ilk duyuran Pamukkale Turizm duyurdu.Sosyal medya hesabından açıklama yapan şirket, mobil uygulamaya özel Ziraat Bankası kredi kartlarına 2 taksit yapılacağını açıkladı.

Şirketler 'zamlar yetersiz' diyor

Bilet fiyatları son dönemde neredeyse iki katına çıkarken, şirketler gelen bu zamların da yetersiz olduğunu iddia ederek bilet fiyatlarına daha büyük oranda zam talep ediyor.

Hatta otobüs firmaları bu taleplerinin kabul edilmemesi durumunda kontak kapatma uyarısında bulunuyor.