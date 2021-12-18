'Zam geldi ama mini mini' diyen eski vekile ödül: Yeni görevi belli oldu

Gelen zamlara ilişkin yaptığı açıklamalarla tepki çeken 25. ve 26. dönem AKP Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurul Üyeliği'ne atandı.

Hüsnüye Erdoğan, ekim ayında katıldığı bir TV programında ekonomiye dair değerlendirmelerde bulunurken, doğalgaz, elektrik ve akaryakıta gelen zamları muhalefetin büyüttüğünü ve sürekli dile getirildiği kadar bir zam gelmediğini savunmuştu.

"Türkiye'de o kadar pahalı bir benzin yok. Muhalefet çok yükleniyor" diyen Erdoğan, yurttaşın şikayet etmekte haklı olduğunu ancak onların dertlerine yine AKP ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın derman olacağını ileri sürmüştü.

Doğalgaza gelen zamları değerlendiren Erdoğan, "Geçen yıl doğalgazın birim fiyatı 1,99'du, şu anda 2,33 doğalgaza zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir" demişti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, söz konusu açıklamalarıyla tepki çeken Hüsnüye Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı’nda görev verdi.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Hüsnüye Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyeliği'ne atandı.