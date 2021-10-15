TKP'den AKP'ye 'mini mini' zam yanıtı

Elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar için "zam geldi ama mini mini" diyen eski AKP Konya milletvekili Hüsnüye Erdoğan'a TKP'den "yıkılacaksınız" yanıtı geldi.

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Ne zamlarınız, ne de yalancılığınız minik... Ama korkaklığınız kocaman. Korkunuz kadar büyük yalanlar söyleseniz de, halkla utanmadan dalga geçseniz de sonuç değişmeyecek, yıkılacaksınız" denildi.

Ne zamlarınız, ne de yalancılığınız minik... Ama korkaklığınız kocaman. Korkunuz kadar büyük yalanlar söyleseniz de, halkla utanmadan dalga geçseniz de sonuç değişmeyecek, yıkılacaksınız. https://t.co/qfdrrLiZYD — TKP (@tkpninsesi) October 15, 2021

AKP'den 25. ve 26. dönem Konya Milletvekili olan Hüsnüye Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında "Doğalgaz ve elektrik zammını muhalefetin şişirdiğini düşünüyorum, zam geldi ama mini mini..." demişti.