Zaharova: Tihanovskaya'nın dünya seyahatini Batı devletleri fonluyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Svetlana Tihanovskaya'nın "koronavirüs pandemisine karşın" "sözde resmi" hareketlerinin Batı tarafından finanse ve koordine edildiğini öne sürdü.

Belarus'da Aleksandr Lukaşenko'nun seçimleri kazanmasının ardından rakibi Svetlana Tihanovskaya ülkeye karşı ağır yaptırımlar için AB ülkeleri ve ABD'de üst düzey hükümet görevlileri ve devlet başkanlarıyla temaslara başlamıştı.

Ukraynalı gazeteci Anatoli Şariy'nin Youtube kanalına çıkan Zaharova, Tihanovskaya'nın "profesyonel bir siyasetçi veya siyasal bilimci olmamasına karşın" ABD Dışişleri Bakanlığı'nın konuğu olmasının sorgulanması gerektiğini belirtti.

Zaharova şöyle konuştu:

"Çünkü anladığımız kadarıyla Tihanovskaya tamamen finanse ediliyor. Buna kalacak yer, uçuş ve altyapı harcamaları dahil. Bu durumu koronavirüs kısıtlamaları da etkilemedi, Tihanovskaya'nın seyahatlerine, sözde resmi temaslarına tam olarak bir ay bile ara verilmedi."

Tihanovskaya'nın uluslararası örgütlerin düzenlediği etkinliklerde kendisinin ülke lideri olmamasına karşın devlet başkanları tarafından ağarlandığına dikkat çeken Zaharova Batı'nın Belaruslu muhalife "özel bir statü" tanıdığını söyledi.

Muhalif figürün bazı ülkelerde adeta Belarus Devlet Başkanı'ymış gibi muamele gördüğünü söyleyen Zaharova, Tihanovskaya'nın Belarus'un tamamının temsilcisiymiş gibi davranıldığını öne sürdü.

Tihanovskaya geçtiğimiz hafta ABD'ye yaptığı seyahat sırasında 'otokrasi ve demokrasi arasındaki küresel mücadeleye destek için' ABD'den Belarus'un kamu sektörlerini hedef alan yaptırımlar uygulamasını istedi. Burada ABD Temsilciler Meclisi içerisinde "Belarus'un dostları" grubunun kurulmasına tanık olan Tihanovskaya aynı zamanda başta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan olmak üzere ABD'li üst düzey bürokratlarla görüşmeler yaptı.