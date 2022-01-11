Zaharova: Rusya’nın Kazakistan’ı işgal ettiği iddiaları saçmalık

Rus gazeteci Vladimir Solovyov’un YouTube kanalında yayınlanan programında konuşan Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Kazakistan liderliğinin çağrısı üzerine Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkelerinin bu ülkede başlattığı barış gücü misyonuna ilişkin konuştu.

Sputnik’te yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, KGAÖ üyeleriyle beraber Kazakistan’a barış güçlerini gönderen Rusya’nın bunu yaparak Kazakistan’ı işgal ettiği ya da saldırganlık gerçekleştiren taraf olduğuna ilişkin yazılanların “saçmalık” olduğunu söyledi.

Operasyon akan kanı durdurdu

Zaharova şöyle konuştu:

“Bu operasyon akan kanı durdurdu. Buna rağmen hiç de iyi analist olmayan, durumu iyi bildiği dahi söylenemeyecek, bu dünyada yaşamıyor gibi görünen ve profesyonel olmayan insanların, Rusya’nın işgalci ve saldırgan olduğuna dair yazdığı saçmalıkları okuyoruz”.

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) Kazakistan’a barış gücü misyonunu göndermesine Batı’nın verdiği tepkiyi değerlendiren Rus diplomat, “KGAÖ işini, çok üst düzey bir doktorun işini yaptığı gibi yaptı ve Kazakistan’daki durumu anında önceden belirtilen seviyeye getirdi” dedi.

Batı'nın kin ve nefretini anlayabiliyorum

Bu durumun rahatsızlık yarattığını söyleyen Dışişleri Sözcüsü Zaharova, bunu anlayışla karşıladığını belirterek “Çünkü Batı dünyasının gerçekleştirdiği tüm operasyonlar tam tersi sonuçlara yol açtı, başarısızlıklarla sonuçlandı. Batı’nın Afganistan’da yaptıkları ve oradan nasıl kaçtığı dikkate alındığında, Kazakistan’ın talebiyle KGAÖ’nün yaptıklarını eleştiren, şaşkınlığını dile getiren Batı’nın kin ve nefretini anlayabiliyorum” ifadelerini kullandı.