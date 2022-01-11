Rusya: Barış güçleri, istikrar sağlanana kadar Kazakistan'da kalacak

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bir askeri personel toplantısındaki konuşmasında, “Kolektif barış güçleri görevlerini, Kazakistan Cumhuriyeti’ndeki durum tamamen istikrara kavuşana dek görevlerini yerine getirmeyi sürdürecek, tabii ki bunun kararını Kazakistan Cumhuriyeti liderliği verecek” dedi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkedeki eylemlerin ardından gelen Rusya öncülüğündeki barış güçlerinin iki gün içinde ülkeden ayrılacağını açıklamıştı.