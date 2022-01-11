Kazakistan Cumhurbaşkanı eylemlerin nedenini ve yeni başbakanı açıkladı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkedeki eylemlerin ardından gelen Rusya öncülüğündeki barış güçlerinin iki gün içinde ülkeden ayrılacağını açıkladı.

Meclise videoyla bağlanan Tokayev, "Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'ne bağlı barış kuvvetlerinin ülkedeki ana misyonu başarıyla sona erdi" ifadelerini kullandı.

Tokayev, yaptığı konuşmada, Alijan Smaylov'u başbakan olarak atadığını açıkladı.

Eylemler nedeniyle eski cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'i suçlayan Tokayev, eski liderin ülkede "zengin insan katmanı" yarattığını söyledi. Eski yönetimin yoksullukla mücadele ve adil gelir dağılımı konusunda başarısız olduğunu söyleyen Tokayev, mevcut yönetim olarak gelir uçurumunu düşürme, madencilik sektöründe vergileri artırma ve devlet tedariğindeki düzensizlikleri ortadan kaldırmak için girişimde bulunacaklarını belirtti.