KGAÖ askerleri Kazakistan'dan çekiliyor: Takvim belli oldu

Kazakistan'da akaryakıt fiyatlarına yapılan büyük zam sonrası kitlesel protestolar patlak vermiş, grevler düzenlenmişti.

Eylemlerin büyümesi, bazı kentlerde silahlı çatışmalar ve baskınlar yaşanması sonrası Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, OHAL ilan etmiş ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'ne (KGAÖ) üye ülkelerin askerlerini ülkeye davet etmişti.

Bunun üzerine aralarında Rusya'nın da olduğu ülkelerden askerler Kazakistan'da görevlendirilmişti.

İki gün içinde çekilme başlıyor

Tokayev, KGAÖ barış güçlerinin Kazakistan'daki görevinin tamamlandığını, geri çekilmenin 2 gün içinde başlayacağını söyledi.