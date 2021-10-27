Zaharova: NATO'nun Baltık ülkelerinde varlığını arttırması bölgeyi istikrarsızlaştırır

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova bugün yaptığı açıklamada, NATO'nun Baltık ülkelerindeki varlığını artırdığını ve bu durumun bölgedeki askeri ve siyasi durumu istikrarsızlaştırabileceğini kaydetti. Zaharova ayrıca Rusya'nın gerilimi azaltma önerilerinin yürürlükte kaldığını söyledi.

Söz konusu açıklama Letonya'daki Lielvarde askeri havaalanının yeniden inşasını takiben geldi. Sözcü, NATO'nun Rusya sınırları yakınındaki askeri varlığını güçlendirmeye yönelik yeni adımlar attığını belirterek, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in bu adımların savunma amaçlı olduğunu iddia eden açıklamalarının samimiyetsiz göründüğünü söyledi.

Geçtiğimiz günlerde ittifakın Brüksel'deki genel merkezini ziyaret eden ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in 'Rusya'yı caydırmanın' bloğun öncelikli görevlerinden biri olduğunu ifade ettiğini dile getiren Zaharova, Almanya Savunma Bakanı'nın da Baltık ve Karadeniz'e nükleer silahlar yığmayı önerdiğini hatırlattı.