Rusya: Alman savunma bakanı geçmişte bu tür hareketlerin nasıl sonuçlandığını iyi bilmelidir

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu bugün yaptığı açıklamada, NATO'nun Rusya'nın askeri caydırıcılığına yönelik çağrılar arasında kuvvetlerini sürekli olarak Rusya sınırlarına çektiğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanı, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in yaptığı açıklamaya yanıt olarak, "Rusya'yı askeri olarak caydırma çağrıları ışığında NATO, kuvvetlerini sınırlarımıza çekiyor" dedi.

21 Ekim'de Kramp-Karrenbauer, Deutschlandfunk radyo istasyonunun canlı yayınında, NATO'nun Rusya'yı nükleer silahlarla hava sahası da dahil olmak üzere Baltık ve Karadeniz bölgelerinde caydırma senaryolarını düşünüp düşünmediği konusundaki bir soruya yanıt vermişti.

Almanya Savunma Bakanı, Rusya'ya, karşı NATO'nun caydırıcı bir etki yaratmak için bu tür araçları kullanmaya hazır olduğuna dair açık bir sinyal göndermesi gerektiğini ve bunun NATO'nun temel fikri olduğunu, Rusya'nın mevcut davranışına uyarlanacağını vurguladı.

Şoygu'ysa "Alman savunma bakanı geçmişte bu tür hareketlerin Almanya ve Avrupa için nasıl sonuçlandığını iyi bilmelidir. Avrupa'da ancak Rusya'nın çıkarları ihlal edilmeden ortak güvenlik olabilir. Ancak bu konuda adil bir diyaloga hazırlıksız olan NATO'dur" dedi.

Şoygu, NATO'nun Afganistan'daki caydırıcılık planının bir felaketle sonuçlandığını söyledi. Bakan, "Ayrıca, NATO'nun Afganistan'daki caydırıcılık planının uygulanması, şu anda tüm dünyanın uğraşmak zorunda olduğu bir felaketle sonuçlandı." dedi.