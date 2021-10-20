Rusya: Belarus'la askeri birlikteliğimizin nedeni Batı'dan gelen baskısı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Batı'dan gelen askeri, siyasi ve ekonomik tehdidin Rusya ve Belarus'u misilleme önlemleri almaya ve her iki ulusun savunması için birleşik bir doktrin geliştirmeye zorladığını söyledi.

Şoygu söz konusu ifadeleri iki ülkenin arasında eğitim ve komuta yetkisi konusunda daha fazla işbirliği de dahil olmak üzere beş yıllık yeni bir stratejik ortaklık programının ana hatlarının ortaya koyulmasını takiben kullandı.

Şoygu, "Askeri tehditlerin yanı sıra, sözde kolektif Batı'dan ülkelerimiz üzerinde siyasi ve ekonomik baskıyla karşı karşıya kalmaya devam ediyoruz" dedi ve "Bu şartlar altında, misilleme önlemleri almak zorunda kalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanı, iki ülkenin dünyada meydana gelen değişikliklere tepki olarak zamanında adaptasyona izin veren önemli bir askeri işbirliği düzeyine sahip olduğunu söyledi. Şoygu, NATO ülkelerinin Rusya ve Belarus sınırlarının hemen yakınında, özellikle Polonya ve Baltık Devletleri'nde askeri altyapılarını güçlendirdiğini de ekledi.