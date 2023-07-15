Zaharova: NATO Zirvesi’nde büyük bir Avrupa savaşını başlatma kararı alındı

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin sonuçlarını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, zirvede "büyük bir Avrupa savaşını" başlatma kararı alındığı izleniminin oluştuğunu ifade etti.

Sputnik'in haberine göre Zaharova, "NATO Zirvesinde büyük bir Avrupa savaşını başlatma kararı verildiği ve hatta ilan edildiği izlenimi oluştu" ifadelerini kullandı.

Moskova'nın, Batı'nın Ukrayna'ya askeri yardımın siyasi ve diplomatik çözümü yakınlaştırmak için yapıldığı gerçeğinden oluşan mantığını kategorik olarak kabul etmediğine vurgu yapan Zaharova, “Batı, askeri eylemlerin sona ermesiyle ilgilenmiyor ve Avrupa alanında devam eden güvenlik krizinden fayda sağlıyor” dedi.