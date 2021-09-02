Zaharova: Hükümet kurulduktan sonra yeni Afgan yetkililerini tanımayı değerlendireceğiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Moskova'nın ülkede kapsayıcı bir hükümet kurulduğunda Afganistan'ın yeni yetkililerini tanımayı düşüneceğini söyledi.

Mariya Zaharova, "Afganistan'da etnik azınlıklar da dahil olmak üzere ülkenin tüm etnik ve siyasi güçlerini içerecek kapsayıcı bir koalisyon hükümeti kurulması çağrısında bulunuyoruz, bu nedenle süreç bittikten sonra ülkenin yetkililerini tanıma sorunu artacaktır" dedi.

Zaharova'ya göre Rusya, Afganistan'ın barışçıl, bağımsız ve ekonomik açıdan istikrarlı bir ülkeye dönüşmesi ihtiyacını sürekli olarak vurguluyor.

Aynı zamanda, Zaharova, "Batı ülkelerinin Afganistan'ı kendiliğinden terk etme operasyonu, yeni bir tarihsel çağda ulusun refahı üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir" dedi. Dışişleri Sözcüsü şöyle devam etti:

"[Afganistan'daki] varlıklarının biçimine ilişkin bir karar verenler Batılı ülkelerdir, ancak bunu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin verdiği yetkiye dayanarak, BM Güvenlik Konseyi'ne raporlar sunarak yapmadılar. Dolayısıyla, bu adımın ve Afganistan ve Taliban hareketinin miras aldığı her şeyin birincil sorumluluğu bu ülkelerdir"

'Taliban uluslararası toplumla ilişkilerini geliştirmek istiyor'

Zaharova, Taliban'ın uluslararası toplumla ilişkiler geliştirmeye istekli olduğuna dikkat çekti.

Zaharova, "Taliban'ın üst düzey yetkilisi Şahabuddin Dilavar'ın yaptığı ve diplomatik misyonlarını alelacele iptal eden yabancı ülkeleri çalışmalarına devam etmeye çağırdığı açıklamasını not ediyoruz. Bu mesaj, Taliban liderliğinin uluslararası toplumla ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu gösteriyor" dedi.

Zakharova, Kabil'deki Rus Büyükelçiliğinin her zamanki gibi çalışmaya devam ettiğini de belirtti. Rus diplomat, "Çalışanların ve tesislerin güvenliği ile ilgili durum bu aşamada kontrol altında" dedi.