ABD Genelkurmay Başkanı'ndan 'IŞİD'e karşı Taliban'la işbirliği' sorusuna 'mümkün' yanıtı

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, ABD'nin IŞİD'e karşı operasyonlarında Taliban ile işbirliği yapmasının olası olduğunu ifade etti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley askerlerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından dün Pentagon'da ilk kez basın toplantısı düzenledi.

Taliban ile yürüttükleri işbirliğinin sadece Afganistan'dan tahliyelerle sınırlı olduğunu savunan Austin "Taliban göz önünde bulundurulduğunda gelecekteki duruma dair kestirimde bulunmak güç" dedi.

Taliban'ı "acımasız bir grup" diye niteleyen Milley ise "Değişip değişmeyecekleri zamanla görülecek" ifadesini kullandı.

Kabil Havalimanı'nda son haftalarda ABD'nin Taliban ile tahliyeler konusunda yürüttüğü işbirliğine ilişkin ise Milley "Savaşta riski düşürmek için yapmanız gerekeni yaparsınız" dedi.

Politico'nun haberine göre ABD'nin Afganistan'da IŞİD'in Horasan kolu olarak bilinen IŞİD-H'ye karşı Taliban ile birlikte çalışma olasılığı sorulan Milley kısa bir duraklamadan sonra "mümkün" diye yanıt verdi.

ABD Savunma Bakanı Austin ise bir kez daha geleceğe ilişkin tahminler yürütmek istemediğini söyledi.