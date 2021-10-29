Zaharova: Donbass anlaşmazlığını zorla çözme girişimleri trajik sonuçlara yol açıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova dün yaptığı açıklamada, Doğu Ukrayna'daki çatışmanın askeri yollarla çözülemeyeceğini ve bu sorunu güç kullanarak çözme girişimlerinin "çok trajik ve hesaplanamaz" sonuçlara yol açacağını söyledi.

Zaharova, "Çatışmanın, sivillerin durumuyla ve genel olarak Ukrayna'daki vaziyetle bu kadar ilgilenen tüm ülkeler tarafından kabul edildiği gibi, askeri bir çözümü yoktur. Bu içler acısı ve hesaplanamaz, genel olarak trajik sonuçlar doğurur" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya aralıksız silah ve mühimmat teslimatının, Kiev'in Donbass'taki savaşını askeri yollarla çözülebileceğine olan güvenini güçlendirdiğini belirtti.

Zaharova aynı zamanda NATO üye devletlerinin Ukrayna topraklarında askeri eğitim misyonları konuşlandırdığını ve çok sayıda askeri tatbikatın da kolaylaştırdığını sözlerine ekledi.

Sözcü, "Ukrayna'yı silahlarla güçlendiren Batılı ülkelere çağrı yapıyoruz ve bu öncelikle Washington ile ve ayrıca Normandiya formatı katılımcıları olarak Berlin ve Paris ile ilgili. Ülkenin militarizasyonunu teşvik etmeyi bırakma ve Kiev'i yeniden rayına sokmak için nüfuzlarını kullanmaları çağrısında bulunuyoruz" dedi.