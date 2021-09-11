Zaharova: ABD elçisini neden çağırdığımıza dair gerçeği söylesenize

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova Cuma günü Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Moskova'daki ABD Büyükelçiliği'nin Büyükelçi John Sullivan'ın Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasının gerçek nedenini açıklamasını beklediklerini söyledi.

Zaharova mesajında, "ABD elçisinin Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması için üç [farklı] neden gördüm. Aslında çağrıyı Dışişleri Bakanlığı yaptı ve Dışişleri Bakanlığı bunun gerçek nedenini biliyor. Tek bir sebep var - Rusya seçimlerine müdahale. ABD büyükelçiliğinin gerçeklikten kopuk basın açıklamasında söylediği gibi değil, ABD diplomatlarının Washington'a rapor edeceklerinin bu olacağını umuyoruz" dedi.

Daha önce ABD Büyükelçiliği, Sullivan'ın "ikili ilişkileri" ve Joe Biden'ın Moskova ile istikrarlı ve öngörülebilir ilişkiler kurma niyetini görüşmek üzere Bakanlığa çağrıldığını iddia etti.

Sullivan bugün Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.