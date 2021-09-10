Rusya'dan ABD'ye 'seçimlere müdahale' tepkisi: Büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı

Rusya, ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan'ı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'un ABD'li büyükelçi Sullivan'a 19 Eylül'de yapılacak Duma seçimlerine ABD'li teknoloji şirketlerinin müdahalesine ilişkin uyarıda bulunduğu belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ryabkov Duma seçimleri öncesi ABD'li teknoloji şirketlerinin Rusya kanunlarını ihlal ettiğini gösteren kanıtlar olduğunu belirterek Rusya'nın içişlerine karışılmaması konusunda ABD'li büyükelçiyi uyardı.

ABD Büyükelçiliği gerekçeyi açıklayamadı

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği ise Sullivan'ın Ryabkov'la "ikili illişkileri" görüşmek üzere Dışişleri'ne çağrıldığı, büyükelçinin Ryabkov'a "Biden'ın Rusya ile istikrarlı ilişkiler istediğini ilettiği" açıklamasını yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Büyükelçiliği'ni Sullivan'ın Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasının gerçek nedenini açıklamaya çağırdı.

Büyükelçinin Dışişleri'ne çağrılmasının tek sebebinin "Rusya seçimlerine müdahale" olduğunu belirten Zaharova "Umarız ABD'li diplomatlar basın açıklamalarındaki gerçeklikten kopuk ifadelerini değil de bunu Washington'a bildirirler" dedi.