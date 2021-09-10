Biden ile Şi arasında 7 ay sonra ilk görüşme: 'Stratejik iletişim'

ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Cuma günü bir telefon görüşmesi yaptı.

İkilinin son telefon görüşmesinden 7 ay sonra ABD tarafının istediği gerçekleşen görüşmenin yaklaşık bir buçuk saat sürdüğü belirtildi.

Çin'den yapılan açıklamada iki liderin görüşmesi "samimi, derin ve geniş kapsamlı bir stratejik iletişim ve görüş alışverişi" olarak nitelendi. Beyaz Saray'dan görüşmeye dair yapılan açıklamada da Biden ile Şi'nin "geniş ve stratejik" bir görüşme yaptığı belirtildi. Beyaz Saray görüşmede ele alınan konuların "çıkarların birbirine yakınlaştığı alanlar ile çıkarlar, değerler ve perspektiflerin birbirinden uzaklaştığı alanlar"ı da kapsadığını açıkladı.

Çin'den yapılan açıklamaya göre Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD'nin Çin politikası nedeniyle iki ülke ilişkilerinin zorluklardan geçtiğini, bu durumun ne iki ülke halklarının ne de dünyadaki diğer ülkelerin çıkarlarına hizmet ettiğini söyledi.

ABD ve Çin'in işbirliği yapması durumunda iki ülkenin ve dünyanın bundan fayda göreceğini söyleyen Şi, karşı karşıya gelişinse tam tersi bir sonuca yol açacağını belirtti. Şi "İlişkinin düzeltilmesi isteğe bağlı değildir, yapmamız, iyi yapmamız gereken bir şeydir" dedi.

Biden: ABD-Çin ilişkileri dünyanın geri kalanının geleceğini belirler

ABD-Çin arasındaki ilişkinin sonuçları itibariyle öneminden söz eden Biden dünyanın geri kalanının geleceğinin iki ülkenin birbiriyle nasıl anlaşacağına bağlı olduğunu söyledi. Açıklamaya göre Biden iki ülkenin de rekabetin çatışmaya dönmesinden bir çıkarı olmadığını belirtti.

ABD'nin "tek Çin" politikasını değiştirmeye niyeti olmadığını savunan Biden, Çin ile işbirliğinin mümkün olduğu öncelikli alanların tanımlanması, yanlış anlamalar ve istenmeyen çatışmalardan kaçınılması ve ABD-Çin ilişkilerini eski seyrine döndürmek için yapıcı görüşmelere hazır olduğunu kaydetti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ikilinin "açıkça" konuşmaya devam etme konusunda anlaştığı kaydedilirken, "Bu görüşme, Biden'ın da net olarak belirttiği gibi, ABD'nin, ABD ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki rekabetin sorumlu bir biçimde yönetilmesi için süren çabalarının bir parçasıdır" ifadesine yer verildi.