Zaharova: ABD demokrasisi 'Rus troller' yüzünden çökmüyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD demokrasisine karşı güvenin yitirilmesinde suçun "Rus etkisine" yüklenemeyeceğini söyledi.

Pazar günü yaptığı açıklamada Zaharova, "Amerikan demokrasisine yönelik tehdit, bazen moda olan söyleme göre otoriter rejimlerden değil, kendi vatandaşlarının sahip olduğu güvensizlikten geliyor" dedi ve “ABD'deki siyasi elit ve küresel bilgi tekelleri tarafından söylenen her şeyin yalan olduğu yönünde giderek yaygınlaşan bir algı var” sözlerini kullandı.

RT'nin haberine göre geçen hafta Chicago Üniversitesi ve Associated Press'in NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi tarafından yayınlanan ankete işeret eden Zaharova, "Batı'da 'Rus trol fabrikaları', RT 'propagandası' ve Çin siber kuvvetlerine' ısrarla odaklanmanın yanlış olduğunu açığa çıktı. Bu, Batı Rusofobisinin uygun bir şekilde inşa edildiği tüm kavramsal temeli mahvediyor" dedi.

Binden fazla ABD vatandaşının katıldığı ankette, katılımcıların yüzde 77'si sosyal medyanın dezenformasyonun yayılmasını körüklediğini söylerken, yüzde 72'si sorundan dolayı politikacıları sorumlu tuttu.

Buna karşılık, katılımcıların yarısından biraz fazlası dezenformasyondan Rusya ve Çin'in sorumlu olduğunu söyledi.

'Herhangi bir şey hacklenmişse, bu Amerikan müesses nizamının ahlakıdır'

Zaharova, "'Kremlin hackerları' hakkında iddialarda bulunmak bile riskli, çünkü eğer herhangi bir şey hacklenmişse, bu Amerikan müesses nizamının ahlakıdır" dedi.

Eski ABD başkanı Donald Trump'ın 2016 seçimlerini kazanmasını takiben ABD'nin Demokrat Parti'ye yakın anaakım medyası her türlü dezenformasyondan dolayı Rusya'yı suçlarken bu alanda birden fazla komplo teorisi üretti.