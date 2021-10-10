Zaharova: ABD birçok Rusya vatandaşını yaptırım listesinden çıkardı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Pazar günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland'ı Moskova'da kabul etmesi karşılığında çok sayıda Rusya Federasyonu vatandaşının ABD yaptırım listelerinden silindiğini söyledi.

Rossiya-1 televizyon kanalında Vladimir Solovyov'a verdiği demeçte Zaharova, Nuland'ın Moskova'ya gelmesinin ABD tarafından talep edildiğini söyledi. Sözcü, "Bence Batılı ortaklarımız bu yaklaşımı analiz etmeli ve olumsuz şeylere olumsuz bir şekilde tepki verebileceğimizi anlamalı. Olumlu şeylere de olumlu bir şekilde tepki verebiliriz ve her zaman ikincisini tercih etmişizdir" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, Nuland'ın bir dizi ikili meselenin yanı sıra bölgesel ve küresel sorunları görüşmek üzere üst düzey Rus yetkililerle görüşmek üzere 11 Ekim'de Moskova'ya varacağını duyurmuştu.