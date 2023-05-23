Zafer Partisi'yle Millet İttifakı protokolünde 'kayyum' pürüzü

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında yapılan iki görüşmenin ardından gözler hazırlanan protokole çevrildi. "Mültecilerin geri dönüşü, anayasanın ilk dört maddesinin korunması, terörle etkin mücadele" gibi başlıkların olduğu anlaşmanın henüz olumlu sonuçlanmadığını belirten Özdağ, Kılıçdaroğlu ile üçüncü bir görüşme daha yapılacağını ve destek konusunda kesin açıklamanın 24 Mayıs'ta yapılacağını belirtti.

Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, Zafer Partisi ile Millet İttifakı arasında destek protokolünün imzalanmamasının nedeni kayyum uygulaması oldu. Millet İttifakı’nın protokol metninde de yer alan "belediyelere kayyum uygulamasına son verileceği" vaadine karşılık Zafer Partisi “gerekli durumlarda” bu uygulamanın hayata geçirilmesine dönük talebini iletti. Millet İttifakı içerisinde Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin “şerh düştüğü” bu başlıkta uzlaşılamaması nedeniyle üçüncü bir görüşmenin yapması kararlaştırıldı ve açıklama ertelendi.

Öte yandan Özdağ yaptığı açıklamada, “Gönüllü değil gerekirse zorla bir sene içerisinde uluslararası hukuka uygun olarak keza Türkiye'nin güvenliği açısından, terörle mücadelede Türk devletinin hukukun içerisinde terörle ilintili yerel yöneticilerin yerine devlet yöneticilerini kayyum olarak ataması imkanının her zaman olması gerektiğini düşünüyoruz” ifadeleriyle söz konusu pürüze değindi.

'Makam talebi yok' iddiası

Zafer Partisi kaynaklarına göre Özdağ görüşmelerin hiçbirinde “makam ve mevki” talep etmezken özellikle göç konusunda sorumluluk alabileceğini Millet İttifakı’nın adayı Kılıçdaroğlu’na söyledi.