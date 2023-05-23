Kulis: Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na desteği Babacan ve Davutoğlu'na takıldı

DEVA ve Gelecek Partisi’nin başta sığınmacılar olmak üzere Zafer Partisi’nin sunduğu mutabakat metnine itirazlarına dair görüşmeler devam ediyor.

14 Mayıs’taki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı almıştı. Ata İttifakı'nda yer alan Zafer Partisi’nin genel başkanı Ümit Özdağ’sa Oğan’ın kararının şahsi olduğunu ve kendilerini bağlamadığını söylemişti.

Özdağ, cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüşüp bir mutabakat metni sunmuştu. Özdağ kararını bugün açıklayacağını duyurmuştu. Daha önce saat 11.00 olarak duyurulan ve 13.00’e ertelenmişti.

Sığınmacılar ve kayyum

Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre, millet ittifakı içinde Özdağ’ın sunduğu şartlara itirazlar var. Özellikle DEVA ve Gelecek partilerinden gelen itirazlar, sığınmacıların geri gönderilme biçimi üzerine yoğunlaşıyor. Ayrıca kayyum uygulamasına dair itirazlar da var.

İttifaktaki iki parti de sığınmacıların ülkelerine dönmeleri gerektiğini savunurken, bu dönüşün ‘uluslararası hukuka ve insan haklarına uygun’ olmasını savunuyor. Özdağ cephesiyse sığınmacıların en geç bir yıl içinde gerekli şartlar oluşturularak, ‘gerekirse zorla’ ülkelerine gönderilmesini talep ediyor.

Özdağ’ın açıklamasının başladığı saate kadar devam eden görüşmeler ‘olumlu’ devam ederken, ihtilaflı başlıklar için Kılıçdaroğlu’nun deprem bölgesi Hatay’dan dönüşü beklenecek.

‘Millet’ mutabakatını hatırlattılar

HDP’li belediyelere kayyum atanması da Özdağ’ın şartları arasında yer alıyor. DEVA ve Gelecek Partisi, Millet İttifakı'nın mutabakat metninde kayyum uygulamalarının devam koşullarına ilişkin çerçevenin çizildiğini belirterek, bunun dışına çıkılmasına karşı çıkıyor.

Özdağ cephesi kayyım uygulamasında devlet görevlilerin de yer almasını isterken, millet ittifak cephesi belediye meclislerinde yeniden seçim yapılmasının mutabakat altına alındığını vurguluyor.

Zafer Partisi kaynakları da görüşmelere ilişkin ‘bazı pürüzlerin’ olduğunu doğrularken, görüşmelerin genel başkanlar düzeyinde süreceğini aktardı.