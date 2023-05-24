Zafer Partisi'ne bakanlık tartışması: Kim ne dedi, iddianın kaynağı kim oldu?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki bugünkü görüşmenin öncesinde ve sonrasında gündeme gelen bakanlık iddiası, diğer tartışmaları gölgede bıraktı.

Peki, nereden çıktı bu iddia ve kim ne dedi?

İlk iddia Saymaz'dan

Dün akşam saatlerinde Sözcü TV'de açıklamalarda bulunan gazeteci İsmail Saymaz, Ümit Özdağ-Kılıçdaroğlu anlaşmasına dair detayları paylaştı.

Saymaz, "Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'ndan iki etkin pozisyon talep etti. Bunlardan biri terörle mücadele ve göçler meselesinde rol alabilecekleri bir pozisyon. Bakanlık da olabilir bu etkin pozisyon ve bu kabul edildi. (Uğur Dündar- Müsteşarlık da olabilir mi?) İki etkin pozisyon" dedi.

Ardından Özdağ açık bir mesaj paylaştı

Bu açıklamaların ardından Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile görüşmesinden hemen önce dikkat çeken bir açıklama yaptı.

CHP Gençlik Kolları'nın "Suriyeliler gidecek" yazılamasını alıntılayan Özdağ, "Öncelikle elinize sağlık gençler. Size Zafer Partisi’ndeki şablonları da verelim. Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Ancak sadece Suriyeliler değil Türkiye’yi dünyanın lunaparkı zanneden, kadınlarımıza cariye muamelesi yapan, sokaklarımızı uyuşturucu cennetine çeviren, selefi cihatçı örgütlenme yapan ve yılda 11 milyar dolarımızı yiyen herkes gidecek. Bugün saat 11.00’i bekleyin" ifadesini kullandı.

Sözcü gazetesi 'iki bakanlık' dedi

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün iki liderin görüşmesinin hemen ardından geçtiği haberde, "Kılıçdaroğlu-Özdağ görüşmesi sonrası Zafer Partisi’nin alacağı bakanlıklar belli oldu. İçişleri Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı yanı sıra TİKA ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı da Zafer Partisi’nde olacak" denildi.

soL dahil birçok haber sitesi, Sözcü'nün geçtiği bu haberi kaynak göstererek sürecin bağlandığı iddialarını sayfalarına taşıdı.

CHP'den yalanlama geldi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bakanlık iddiaları sonrası yaptığı açıklamada, "Sayın Kemal Kılıçadroğlu, bakanlar kurulunu Millet İttifakı'nı oluşturan partilerle yapacağı görüşmeler sonrasında belirleyecektir. Genel Başkanımızın Sayın Ümit Özdağ ile yaptığı görüşmede bakanlık konusu hiçbir şekilde gündeme gelmemiştir. Görüşmenin ana omurgasını kaçakların ve sığınmacıların durumu ile ulusal güvenlik konusu oluşturmuştur. Az önce açıkladığım hususlar dışındaki haber ve yorumlar dezenformasyon ve yalandır" dedi.

Zafer Partisi yetkilileri ise bu konuda gündeme gelen iddiaların ardından bir açıklama yapmadı. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uygar Aktan, bu konuda görüş belirtme yetkisi olmadığını dile getirdi.