Zafer Partisi'nden 'Beyaz Toros' paylaşımı: Yıllarca Bursa'da üretildi, pankart açılması doğal

Zafer Partisi Bursa İl Başkanlığı, Bursaspor- Amedspor maçında Bursasporlu taraftarların 90'lı yıllarda faili meçhul cinayetlerle özdeşleşen "Beyaz Toros" pankartlarına destek mesajı yayınladı.

"Vatanına göz dikeni ez oğlu' Biz geldik, siz neredesiniz?" yazılı pankartla stada gelen Zafer Partisi'nin Bursa İl Başkanlığı, Twitter hesabından paylaştığı mesajında da alaycı ifadeler kullandı.

Mesajda şunlar kaydedildi:

"Renault Toros, 1989-2000 yılları arasında Oyak Renault'un Bursa'daki fabrikasında, yıllarca Bursasporlu ve Bursalı işçi ve emekçiler tarafından üretilmiş bir otomobil markasıdır. Bu bağlamda Bursaspor tribünlerinde Beyaz Toros pankartı açılması gayet doğaldır."

Amedspor takımına yönelik, kaldıkları otelde başlayan saldırılar, statta da devam etmişti. Maç öncesi ısınmaya çıkan iki takım futbolcuları arasında arbede yaşanmıştı. Tribünlerdeki Bursasporlu taraftarlar 90'lı yıllarda faili meçhul cinayetlerle özdeşleşen "Beyaz Toros" ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın pankartlarını açmıştı. Taraftarlar sahaya bıçak ve mermi atmıştı.