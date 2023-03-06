Taraftar gruplarından Amedspor'a destek: 'Irkçılığa geçit yok'

Bursaspor deplasmanında Amedspor oyuncuları ve yöneticilerinin saldırıya maruz kalmasının ardından on üç taraftar grubu ortak açıklama yayımlayarak Amedspor'a destek verdi.

Saldırıları "ırkçı provokasyon" olarak niteleyen açıklamada kolluk kuvvetlerinin diğer müsabakalarda aldıkları güvenlik önlemlerine dikkat çekildi. Ayrımcılığa karşı birliktelik çağrısında bulunan gruplar "Amedspor’u yalnız bırakmayacağız" dedi.

6. Bölge, Barikat, Direniş, Taşra, Tekyumruk, Kara Kızıl, Kaplanpenche, KızılKabus, Alkaralar, Beleştepe, Gölkentliler, Mor Barikat, Denizin Asi Çocukları taraftar gruplarının imzasının bulunduğu açıklama şöyle:

"Futbol, bir rekabet oyunu olduğu kadar, karşısındaki var olmadan kendisi de var olamayacak kulüplerin ve taraftarların oyunudur. Bu kültürün sorumluluk olarak bizlere aşıladığı şey, omuz omuza vermek ve dayanışmaktır.

TFF 2. Lig’de 5 Mart 2023 Pazar günü oynanan Bursaspor- Amedspor karşılaşması futbol tarihinde kara bir leke olarak yerini almıştır. Amedsporlu futbolcuların ve teknik heyetin kaldığı otelin önünde mehter marşı eşliğinde ırkçı provokasyonlar yapılırken bugünkü karşılaşmanın sorunsuz geçmesini beklemek büyük bir vurdumduymazlıktır. Yaşanacak şiddet olaylarına karşı yeterli tedbirlerin alınmaması, ne yazık ki şehrin kolluk kuvvetleri ve mülki idare amirinin görevini layığıyla yapmadığı anlamına gelmektedir.

'Futbolda bütün renkler temsil ediliyor'

Bizler, maç öncesi didik didik aranan taraftarlar olarak çok iyi biliyoruz ki stadyuma patlayıcı, yaralayıcı, tehlikeli madde sokmak bir yana pet şişe su sokmak dahi mümkün değildir. Benzer şekilde tribünlerde açılan pankartlar her hafta polis kontrolünden geçirilip 'uygun' bulunması halinde içeri alınmaktadır.

Tribünlerde 90’larda işlenen faili meçhul cinayetlerin simgesi beyaz torosların ve tetikçilerin pankartlarını göstermek ve buna göz yummak faşist bir tehdittir.

Yaşananları birkaç görevlinin iş bilmezliği olarak görüp görevlerini yapmayanları cezalandırdık diye açıklama yapmak konuyu örtbas etmektir. Karşılaşmanın başladığı andan itibaren süren tehditlere ve saldırılara rağmen karşılaşmanın ertelenmemesi, gerekli müdahalenin sağlanmadığının bir diğer kanıtıdır. Tribünlerden yükselen “hükümet istifa” sloganları sonrası acilen taraftar fişleyen, medyayı yakından takip edip taraftar avına çıkan spor şube, bugün asıl görevini yapmamıştır!