Amedspor'a saldırı soruşturmasında 7 gözaltı

Amedspor'a yönelik saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 7 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Haber Merkezi

Bursaspor deplasmanında Amedspor oyuncularına ve yöneticilerine yönelik saldırılar sonrasında 3'ü özel güvenlik görevlisi 7 kişinin gözaltına alındığı, sorumlu kamu görevlisi 3 güvenlik yöneticisinin de görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada müsabaka sonrası "soyunma odası koridorunda meydana geldiği iddia edilen darp" ile ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Amedspor Başkanı Selahattin Yıldırım, 4 sporcu ve 3 yönetici için darp raporu aldıklarını açıklamıştı. 

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