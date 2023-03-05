İYİP'li yöneticiden ‘beyaz toros’ paylaşımı: 'Yenilmeyiz'

Bursaspor-Amedspor maçında konuk takım Amedspor’un futbolcuları ve teknik ekibi saldırıya uğradı. Bu sırada Bursaspor tribünlerinde 1990’lı yıllardaki faili meçhul cinayetlerin sembolü "Beyaz Toros" ve "Yeşil" posterleri açılması tepkilere neden oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, posterlerin açılmasında zaafı bulunan kamu görevlilerinin açığa alındığını duyurdu.

Diken'in haberine göre İYİP İstanbul Gençlik Kolları İl Teşkilat Başkanı Tamer Kavukoğlu, "beyaz toros" pankartlarına tepki gösteren Amedspor’a yeşil bir Renault toros önünde çektirdiği fotoğrafla “Torosumuz beyaz değil ama yine de yenilmeyiz” yanıtını verdi.

İYİ Partili isim, tepkiler üzerine paylaşımını sildi.