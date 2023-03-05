Amedspor: '4 sporcu ve 3 yönetici için darp raporu alındı'

Bursaspor-Amedspor maçı öncesi, iki tarafın taraftarları birbirine girerken, sahaya çıkan Amedspor oyuncuları saldırıya uğradı.

Amedspor Başkanı Selahattin Yıldırım, HalkTV'ye yaptığı açıklamada 4 sporcu ve 3 yönetici için darp raporu aldıklarını söyledi.

BBC Türkçe’ye konuşan Amedspor Mütevelli Heyeti’nden Metin Kılavuz ise yaşananları bir provokasyon olarak niteledi.

Amedspor yöneticisi Kılavuz: 'Bilinçli provokasyon'

Kılavuz açıklamasında "Otelin önündeki provokasyonda polis araçları da belli oluyor ama herhangi bir müdahale ya da sakinleştirme yaklaşımı görülmüyor" dedi ve ekledi:

"Maç devam ederken bile devam eden provokasyonun, üç beş gencin fanatik yaklaşımı olmadığı belli. Çok hazırlıklı, bilinçli bir provokasyon. Bu bölgede yaşanan faili meçhul cinayetlerde adı geçen kirli bir adam olan Yeşil’in posteri açılıyor, bir hazırlık yapılmış yani."

Kulübün Amedspor adını aldıktan sonra 2015’den itibaren takımın her türlü baskıcı uygulamaya maruz kaldığını söyleyen Kılavuz, Amedpsor’un deplasmandaki seyirci yasağında Türkiye’nin rekora koştuğunu savundu:

"Sporda rekabet eşitliği önemli ama uygulana yasağın sayısını biz bile tutamıyoruz artık. Amedspor hiçbir zaman sadece 11 kişiye karşı maç yapmadı. Hakemden gözlemci raporuna herkes ona karşı. Düşünün bir şehre gidiyorsunuz, sizi mehter marşıyla karşılıyorlar. Günlerce tribün hazırlığı yapılıyor, Konya örneği var, Sivas örneği var."