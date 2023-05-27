Zafer Partisi milletvekili adayı CHP'ye katıldı

Zafer Partisi’nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda destek açıklamasının ardından partinin Kayseri Milletvekili Adayı Fedakar Sonyürek, CHP'ye üye oldu. Sonyürek, üye olmak için CHP Kayseri Melikgazi İlçe Örgütü’nü ziyaret etti. Üyelik formunu dolduran Sonyürek'e parti rozetini CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç taktı.

Kılıç, "Büyüyerek, birleşerek daha güçlüyüz. Yarın sandıklarda olacağız. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu hep birlikte Çankaya Köşkü’ne taşıyacağız. Birleşe birleşe kazanacağız" dedi.