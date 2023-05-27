Ümit Özdağ'dan 'bakanlık' yanıtı: Kemal Bey'le mutabık kaldık

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sözcü gazetesinden Ruhat Mengi'nin sorularını yanıtladı.

Özdağ, Bakanlık sorusuna, "Parlamentoda bir vekilliğimiz yok ama Türk milliyetçiliğinin, Atatürkçülüğün ve Türk milliyetçisi-Atatürkçü bir geri dönüş politikasının Türkiye'nin güvenliği için ‘yürütme'de olması gerektiğini düşünüyoruz ve bu konuda da Kemal Bey ile mutabık kaldık" yanıtını verdi.

Özdağ'ın yanıtlarından bir bölümü şöyle:

Bazı kamuoyu araştırmacıları “Sinan Oğan AKP'yi desteklediği takdirde ona verilen oyları oraya taşıması mümkün olmaz” demişti. Muharrem İnce'ye ve Sinan Oğan'a verilen oylar bu seçimde sizce nereye gider?

Ben çok büyük bir bölümünün hatta geçen seçimde Erdoğan'a giden oyların bir bölümünün de bu referanduma dönüş sürecinde ve Zafer Partisi'nin desteğiyle Kemal Kılıçdaroğlu'na gideceğine inanıyorum. Sinan Bey'e oy verenlerin temel tutumunun muhalefet olduğunu ve muhalefete gideceğini düşünüyorum, bir bölümü sandığa gitmeyebilir ama ilk turda Erdoğan'a oy veren vatansever seçmenin bir bölümü de artık bu ‘sığınmacıların gitmesi-kalması referandumu' olduğu için oyunu Kemal Bey'e verecektir. Zafer Partisi'nin denkleme girmesinin sonucu değiştirecek ölçüde etkili olacağını düşünüyoruz.

Erdoğan “Kılıçdaroğlu, Özdağ'a 3 bakanlık teklif etti” dedi, hakikaten etti mi ve Kılıçdaroğlu seçilirse İçişleri Bakanı olur musunuz?

Parlamentoda bir vekilliğimiz yok ama Türk milliyetçiliğinin, Atatürkçülüğün ve Türk milliyetçisi-Atatürkçü bir geri dönüş politikasının Türkiye'nin güvenliği için ‘yürütme'de olması gerektiğini düşünüyoruz ve bu konuda da Kemal Bey ile mutabık kaldık.

İçişleri Bakanı olursanız hemen bu göçmenleri ve kaçakları gönderme yetkisi sizin elinizde mi olacak?

Hayır, bu hükümetin elinde bir yetkidir. Eğer Kılıçdaroğlu kazanırsa Anadolu Kalesi Projesi'ni hemen uygulamaya koyacağız. Bu proje; Suriyelilerin, Afganların, Pakistan'dan, Afrika'dan, dünyanın değişik yerlerinden gelenlerin ve gelmeye devam edenlerin ülkelerine geri gönderilmesini sağlamak, yeni gelişlerin de iptal edilmesi için sınırlardaki güvenliğin üst düzeye çıkarılmasıdır.

■ Bir kerelik özel bir yasa çıkarılarak Türk ismi alan ve bu şekilde seçime katılan Suriyeli ve Afganlardan bu isimler ve vatandaşlıklar hemen geri alınabilecek mi?

Tabii ki, hem isimler hem vatandaşlıklar iptal edilebilecek.

14 Mayıs seçiminde deprem bölgesinde katılımın yüzde 90-95 olduğu sandıklar var, 20 bin sandıkta yüzde 95 üzerinde katılım olmuş. 350 bin konut yıkılan illerde hayatını kaybedenler, yaralılar ve kayıplar var. Böyle bir katılım sizce normal sayılır mı?

Biz de bunun üzerinde çalışıyoruz, gerçekten olamaz, bunda bir şey var. Bugün CHP ile bu konuda görüşmeler yapıyoruz.